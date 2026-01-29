TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu - Son Dakika
TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu

29.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve Karabük İl Başkanı Kerem Demir, Karabük'te çeşitli makam ziyaretleri gerçekleştirerek Hadrianapolis Antik Kenti'nin UNESCO sürecine katkısı hakkında bilgi verdiler.

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ile TUTAP Karabük İl Başkanı Kerem Demir, Karabük il merkezi ve bazı ilçelerde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak göreve yeni başlayan Karabük Valisi Oktay Çağatay ile bir araya gelen Başkan Yıldız ve İl Başkanı Demir, daha sonra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Hüseyin Baskın ve Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva'yı ziyaret etti. Görüşmelerde, TUTAP'ın ülke genelinde ve Karabük özelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen makam ziyaretlerinde, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçiliği Beratları ile UNESCO unsurlarının yer aldığı "Dünya Mirası Türkiye" kitabı, başta Vali Oktay Çağatay olmak üzere tüm protokol üyelerine takdim edildi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, Karabük turizmine önemli katkılar sunması beklenen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması hedeflenen Hadrianapolis Antik Kenti'nin önemine dikkat çekti. Başkan Yıldız, Hadrianapolis'in hem Türkiye hem de Karabük ve Eskipazar açısından son derece kıymetli bir tarihi miras olduğunu belirterek, UNESCO sürecinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşanacağını ifade etti.

Kazı çalışmalarının devam ettiği ve önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı Hadrianapolis Antik Kenti'ni de ziyaret eden Yıldız, Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hierapolis, Efes, Bergama, Laodikeia ve Perge gibi dünya mirası alanlarının ülke tanıtımına ve ekonomisine sağladığı katkının, Hadrianapolis Antik Kenti için de mümkün olduğunu vurguladı.

TUTAP olarak talep edilen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Yıldız, yerel yöneticilerin bu süreçte daha fazla hassasiyet göstermesinin ve Karabük'ün markalaşması adına daha nitelikli ve somut adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.