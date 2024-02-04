Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Fevziçakmak Mahallesi\'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti'nin başkan adayı Mustafa Tutuk, Fevziçakmak Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Şehit Ömer Faydalı Bulvarı için yeni dönem projesi olduğunu söyleyen Tutuk, "Mahallelilerimizin talep ettiği yatırımları yapmaya hazırız, kararlıyız" dedi.
Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Başkan Adayı Mustafa Tutuk, mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Fevziçakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Tutuk'a programda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ile Muhtar Mehmet Tokay eşlik etti.
Burada hemşehrileriyle buluşan Başkan Tutuk, bundan sonraki dönemde yapılacak yatırımlardan Fevziçakmak Mahallesi'nin de hak ettiği payı alacağını söyledi. Bugüne kadar mahallede asfaltlama çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Tutuk, yeni dönemde mahalledeki Şehit Ömer Faydalı Bulvarı için önemli bir projesi olduğunu dile getirdi. Tutuk, 'Gerçek Belediyecilik' vizyonu ile yeni dönemde de mahallelilerin talebi üzerine çeşitli yatırımlar yapılacağını bildirdi.
"Mahallemizi yakından tanıyor, ihtiyaçlarını hep birlikte belirliyoruz" diyen Başkan Tutuk, "Mahallemizin geleceği için önem arz eden güzel bir projemiz olacak. Şehit Ömer Faydalı Bulvarı'nda yapacağımız proje ile mahallemizin çehresi değişecek. Mahallemiz daha yaşanabilir, herkesin burada oturmak isteyeceği bir mahalle haline gelecek. Sizlerin taleplerini tek tek alıyorum. Bu taleplerin çoğunluğu ne ise yatırımlarımızı da o yönde yapmaya gayret gösteriyoruz. Mahallemiz için birçok çalışma yaptık ama yetmez. Şimdi gelecek vizyon projeleri kapsamında mahallemize daha iyisini yapacağız" dedi.
Programda mahallelileri tek tek dinleyen ve onların sorularını yanıtlayan Başkan Tutuk, tüm talep ve önerileri not aldırdı. Başkan Tutuk, program sonunda hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA
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