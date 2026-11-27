Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Tutuklu Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kendisini ziyaret eden CHP Muğla İl Sekreteri Uğur Ürper aracılığıyla gönderdiği mesajda, "Zerre kadar bir suçumuz olsa üzülmeyeceğim. Ancak suçsuz bir durum olunca üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla İl Sekreteri Uğur Ürper, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaret etti.

CHP Muğla İl Sekreteri Uğur Ürper, Topuz'un görüşmede kendisine el yazısıyla verdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Topuz, mesajında şunları kaydetti:

"Burada olmam hiç hak etmediğimiz bir olay, sistemin getirdiği durum. İnşallah yakın bir süreçte buradaki durum son bulur. Hep birlikte yine çalışmalarımıza devam ederiz. Zerre kadar bir suçumuz olsa üzülmeyeceğim. Ancak suçsuz bir durum olunca üzülüyoruz. Herkese selam söyleyin. Sağlık yönüyle iyiyim."