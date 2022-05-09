Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı - Son Dakika

Adıyaman Ziraat Odasının ev sahipliğinde tütün işletme kooperatiflerinin başkanları siyasilerle bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, bazı ilçe ziraat odası başkanları, tütün üretim ve pazarlama kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerin geldiği sürecin konuşulduğu toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri sunuldu.

Kooperatif temsilcileri, kooperatifleşme sürecine güçlükle gelindiğini, kooperatiflerin bazılarında kurulum çalışmalarının sürdüğü, yasanın uygulanmasıyla kooperatiflerin daha aktif olacağı ifade edildi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, tütün üreticilerinin özellikle uygulanan ÖTV, KDV, stopaj oranlarının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Aydın ise, tütün satışı ve kooperatiflerin yasal statüye oturtulması noktasında büyük mücadeleler verildiğini, kendi iktidarları döneminde bu gelişmelerin yaşandığını aktardı. - ADIYAMAN