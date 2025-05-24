Tütün Üreticileri Avanslarını Alarak Fideleri Toprakla Buluşturdu

Avanslarını almaya başlayan tütün üreticileri fidelerini toprakla buluşturdu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün:

"Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir, üretici masraflarla baş edemez"

DENİZLİ - Üretime başlamak için firmaların avans paralarını yatırmasını bekleyen tütün üreticisi tütün fidelerinin tarlaya dikimine başladı. Avansların geç yatırılmasından dolayı dikime geç kalındığını ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir. Üretici masraflarla baş edemez" dedi.

Tütün üreticisi yetiştirdikleri tütün fidelerinin tarlaya dikim masraflarını karşılayabilmek için, tütün alım firmalarının avans paralarını yatırmasını bekledi. Nisan ayında başlaması gereken fidelerin tarlaya dikimi yaklaşık bir ay geç kalarak Mayıs ayında başladı. Bazı firmaların üreticilerinin sesini duyarak avans paralarını yatırdı. Parayı alan tütün üreticisi rahat nefes alarak tarlaya dikime başladı.

"Çocuklarımızı tütün parasıyla okutuyoruz"

Tütün üretiminin Beyağaç için önemli olduğunu belirten tütün üreticisi Cemile Ata, "Bu söktüğümüz tütün fidelerini tarlaya makine dikiyoruz. Tütün olmazsa bizim işimiz çok zor. Çocuklarımızı buradan kazandığımız parayla okutuyoruz, düğününü yapıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. ya hayvancılık yapacağız yada tütün yapacağız. Tütün üretimi için işler Şubat ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Eylül ayından sonra tütünü satış için kolileme zamanı geliyor kolileme yapıyoruz. Ürettiğimiz mahsulün parasında Şubat, Mart aylarında alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırsalda yaşayan üretici, tütün üretimi yapılmazsa hayatları idame ettirilemez hale gelir"

Tütün üretimi için ilk aşamanın Şubat ayında toprağın ilaçlanmasıyla başladığını ve büyük emeklerle tütünün yetiştirildiğini belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Şubat ayında fidan ocağı dediğimiz, tohumu toprakla buluşturulması yapılır. Tohum toprakla buluşmadan önce toprak düzenleyici dediğimiz ilaç verilerek ocaklarda ot çıkması engellenir. İlacı kullandığımızda 15 gün naylonla kapalı şekilde bekliyoruz 15 günün sonunda naylonları açarak 15 gün de toprağın havalanmasını bekliyoruz. İlaç o kadar güçlü bir ilaç ki ilacı kullandığımız yerde sadece tütün fidanı yetişiyor, başka bir şey olmuyor. Bu 1 aylık işlemin ardından tohum atıyoruz ve her gün sulama yapıyoruz. Soğuk havaların bitmesinin ardından Nisan ayı gibi bu fidanları söküp tarlaya dikiyoruz. Bu sene geç yatan avanslardan dolayı çiftçimiz dikime geç başladı. Avans paraları da Tavas Belediyesi, Kale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla bir miktarı yatırıldı. Beyağaç'ın yüzde 60'ı avans paralarını aldı. Ama fidanlar tarlaya dikildikten sonra yine bir miktar avans alınır. Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir. Üretici masraflarla baş edemez. Firmalarda bunun bilincinde olduğu için avans desteklerine devam ediyorlar. Devletimizin de tütün üreticisine destek vermesi gerekiyor. Ege Bölgesinde tarım üreticiliği yapan köylünün yüzde 70'i tütün üreticiliği ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor, çocuklarını okutuyor ve düğününü yapıyor. Bizim kırsalımızda tütüncülük ve hayvancılık yapılmadığında hayat idame ettirilemez hale gelir" ifadelerini kullandı.