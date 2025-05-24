Tütün Üreticileri Avanslarını Alarak Fideleri Toprakla Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tütün Üreticileri Avanslarını Alarak Fideleri Toprakla Buluşturdu

24.05.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyağaç'ta tütün üreticileri avanslarını alarak fidelerini tarlaya dikmeye başladı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, avansların geç yatırılmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti, tütünün kırsaldaki geçim için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Avanslarını almaya başlayan tütün üreticileri fidelerini toprakla buluşturdu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün:

"Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir, üretici masraflarla baş edemez"

DENİZLİ - Üretime başlamak için firmaların avans paralarını yatırmasını bekleyen tütün üreticisi tütün fidelerinin tarlaya dikimine başladı. Avansların geç yatırılmasından dolayı dikime geç kalındığını ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir. Üretici masraflarla baş edemez" dedi.

Tütün üreticisi yetiştirdikleri tütün fidelerinin tarlaya dikim masraflarını karşılayabilmek için, tütün alım firmalarının avans paralarını yatırmasını bekledi. Nisan ayında başlaması gereken fidelerin tarlaya dikimi yaklaşık bir ay geç kalarak Mayıs ayında başladı. Bazı firmaların üreticilerinin sesini duyarak avans paralarını yatırdı. Parayı alan tütün üreticisi rahat nefes alarak tarlaya dikime başladı.

"Çocuklarımızı tütün parasıyla okutuyoruz"

Tütün üretiminin Beyağaç için önemli olduğunu belirten tütün üreticisi Cemile Ata, "Bu söktüğümüz tütün fidelerini tarlaya makine dikiyoruz. Tütün olmazsa bizim işimiz çok zor. Çocuklarımızı buradan kazandığımız parayla okutuyoruz, düğününü yapıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. ya hayvancılık yapacağız yada tütün yapacağız. Tütün üretimi için işler Şubat ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Eylül ayından sonra tütünü satış için kolileme zamanı geliyor kolileme yapıyoruz. Ürettiğimiz mahsulün parasında Şubat, Mart aylarında alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırsalda yaşayan üretici, tütün üretimi yapılmazsa hayatları idame ettirilemez hale gelir"

Tütün üretimi için ilk aşamanın Şubat ayında toprağın ilaçlanmasıyla başladığını ve büyük emeklerle tütünün yetiştirildiğini belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Şubat ayında fidan ocağı dediğimiz, tohumu toprakla buluşturulması yapılır. Tohum toprakla buluşmadan önce toprak düzenleyici dediğimiz ilaç verilerek ocaklarda ot çıkması engellenir. İlacı kullandığımızda 15 gün naylonla kapalı şekilde bekliyoruz 15 günün sonunda naylonları açarak 15 gün de toprağın havalanmasını bekliyoruz. İlaç o kadar güçlü bir ilaç ki ilacı kullandığımız yerde sadece tütün fidanı yetişiyor, başka bir şey olmuyor. Bu 1 aylık işlemin ardından tohum atıyoruz ve her gün sulama yapıyoruz. Soğuk havaların bitmesinin ardından Nisan ayı gibi bu fidanları söküp tarlaya dikiyoruz. Bu sene geç yatan avanslardan dolayı çiftçimiz dikime geç başladı. Avans paraları da Tavas Belediyesi, Kale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla bir miktarı yatırıldı. Beyağaç'ın yüzde 60'ı avans paralarını aldı. Ama fidanlar tarlaya dikildikten sonra yine bir miktar avans alınır. Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılmaz hale gelir. Üretici masraflarla baş edemez. Firmalarda bunun bilincinde olduğu için avans desteklerine devam ediyorlar. Devletimizin de tütün üreticisine destek vermesi gerekiyor. Ege Bölgesinde tarım üreticiliği yapan köylünün yüzde 70'i tütün üreticiliği ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor, çocuklarını okutuyor ve düğününü yapıyor. Bizim kırsalımızda tütüncülük ve hayvancılık yapılmadığında hayat idame ettirilemez hale gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyağaç, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tütün Üreticileri Avanslarını Alarak Fideleri Toprakla Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tütün Üreticileri Avanslarını Alarak Fideleri Toprakla Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.