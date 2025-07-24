Tuz Mağarası, Sıcaklardan Kaçış Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tuz Mağarası, Sıcaklardan Kaçış Noktası

Tuz Mağarası, Sıcaklardan Kaçış Noktası
24.07.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da sıcak hava nedeniyle Tuz Mağarası'na akın eden vatandaşlar, serinliğin keyfini çıkarıyor.

Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar, serinlemek için yıl boyunca 13-15 derece sabit sıcaklığa sahip yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'na akın etti.

Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı yaz günlerinde vatandaşlar, yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'nda serinliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, yıl boyunca 13-15 derece arasında sabit kalan sıcaklığıyla dikkat çeken ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada hem serinliyor hem de tarihle iç içe zaman geçiriyor.

Serinlemek için mağarayı tercih ettiğini belirten Ali Softa, "Çankırı'da hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için serinlemek amacıyla Tuz Mağarası'na geliyoruz. Burası, yerin 150 metre altında olduğu için oldukça serin bir yer. Yaz aylarında adeta buzdolabı gibi bizi serinletiyor. Aşırı sıcaklardan bunaldığımda buraya geliyorum. Gerçekten çok serin ve çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek alanları da var. Şehirde soğuk su içince hasta oluyoruz ama burada doğal bir serinlik olduğu için hiçbir zararı olmuyor. Hem serinliyoruz hem de tarihi güzelliklere tanıklık etmiş oluyoruz" dedi.

Tuz Mağarası'nın serinliğinin yanı sıra şifalı etkiler sunduğunu söyleyen Reyhan Ateş ise, "Burası yaz aylarında çok serin, adeta buzdolabı gibi. Hem soğuk hem de şifalı bir yer. Bu mağara senelerdir hep serin olur. Aynı zamanda astım ve KOAH gibi nefes darlığı olanlara da iyi geliyor. Keloğlan'ın eşeğinin de burada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kültür, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuz Mağarası, Sıcaklardan Kaçış Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı
Netanyahu’ya suikast girişimi Netanyahu'ya suikast girişimi
Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz’e gitti Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

13:02
Takım küme düşme hattına girdi Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
12:43
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren’in babasından yürek yakan sözler
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
18:11
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
18:04
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
17:41
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
17:30
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
17:10
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 13:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Tuz Mağarası, Sıcaklardan Kaçış Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.