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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı

10.11.2021 20:56

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bin 58 çocuk, anneleriyle birlikte Atatürk anma programları düzenledi.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bin 58 çocuk, anneleriyle birlikte Atatürk anma programları düzenledi. Düzenlenen programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı çocuklar tarafından seslendirildi. Çocuklar ayrıca 'Atam' isimli şarkıyla söyleyerek Atatürk'ü andı.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler almalarını sağlayan Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. Düzenlenen programda AÇEM'lerde eğitim alan bin 58 çocuk ile anneleri ile birlikte Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında andılar. Yaşları 3 ile 6 yaş arasında değişen çocuklar program kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını seslendirdiler. Çocuklar ayrıca 'Atam' isimli şarkıyla Atatürk'ü andılar. Anma töreni, istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından son buldu. Yaşanan duygu dolu anlar, kameralara yansıdı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk, Tuzla Belediyesi, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklar Atatürk'ü andı - Son Dakika
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