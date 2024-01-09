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Tuzla Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor

Tuzla Belediyesi Aşevi, her gün 2 öğünlük sıcak yemek çıkartarak, Tuzla'da ihtiyaç duyan 5 bin vatandaşa ulaştırıyor. Başkan Şadi Yazıcı, aşevini ziyaret ederek çalışanlara teşekkür ediyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Tuzla Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor
09.01.2024 - 17:26,
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'Tuzla'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız' mottosu ile sosyal belediyeciliğin nişanesi olarak hayata geçirdiği Tuzla Belediyesi Aşevi, her gün 2 öğünlük sıcak yemek çıkartarak, Tuzla'da ihtiyaç duyan 5 bin vatandaşa ulaştırılıyor.

Tuzla Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çalışma içerisinde. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi Aşevi, her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlayarak, ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Tuzla Belediyesi Aşevinde, her sabah 5'te başlayan mesai, üç çeşit yemeğin hijyenik ve modern bir mutfakta pişirilmesi ile son buluyor. Yemekler, belirlenen günlük menüye göre, uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor. Pişirilen yemekler, sefer taslarına konularak, servise hazır hale getiriliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Aşevi'nin faaliyetlerini yakından takip ediyor. Başkan Yazıcı, zaman zaman aşevini ziyaret ederek, yemek pişiren aşçılara ve dağıtım yapan personellere teşekkür ediyor. Başkan Yazıcı, ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek, onların sorunlarını dinliyor ve çözüm üretiyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Aşevi'nin önemine dikkat çekerek, "Tuzla Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Özellikle, ihtiyaç sahibi olan, yalnız yaşayan, yaşlı, engelli, hasta, dul, yetim, şehit ve gazi yakını olan vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Onlara sıcak yemek ulaştırarak hem maddi hem de manevi destek oluyoruz. Tuzla Belediyesi Aşevi, bu anlamda, çok önemli bir hizmet veriyor. Tuzla'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Tuzla Belediyesi Aşevi, bu sözümüzün bir nişanesidir" dedi.

"Annem diyaliz hastası olduğu için ona uygun yemek getiriyorlar"

Annesi rahatsızlıktan sonra destek almaya başladıklarını söyleyen Aydın Virlan, "Annemin kalçası kırıldığından yani yaklaşık 3 aydan beri belediye her gün bize yardım ediyor. Annem hem diyaliz hastası hem başka rahatsızlıkları var ama şu an kalçası kırıldığı için yatıyor. Bu yüzden belediyemize bir talepte bulunduk, yardım ettiler. Yemekler gayet yeterli, annem diyaliz hastası olduğu için ona uygun yemek getiriyorlar. Annemin durumu böyle olunca sağlık konusunda birkaç isteğimiz de oldu, onları da hemen yerine getirdiler. Sağ olsunlar, memnunuz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika


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