Tuzla Belediyesi'nden yüz engelli vatandaş için iş görüşmesi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden yüz engelli vatandaş için iş görüşmesi

03.03.2022 00:57
Tuzla Belediyesi'nden yüz engelli vatandaş için iş görüşmesi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, düzenlediği toplu iş görüşmeleri ile istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, düzenlediği toplu iş görüşmeleri ile istihdam oluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Gösteri Merkezi'nde engelli vatandaşlara özel toplu iş görüşmesi düzenlendi. On firmanın katıldığı görüşmelerde çalışmak isteyen yüz engelli vatandaş işe yönlendirildi.

İş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, toplu iş görüşmeleri ile istihdam desteği sağlamaya devam ediyor. Kariyer ve İstihdam Fuarı'ndan esinlenerek belirli periyotlar halinde düzenlenen ve birçok farklı firmanın aynı anda görüşme gerçekleştirdikleri toplu iş görüşmelerinin yanı sıra engelli vatandaşlar için de iş görüşmeleri düzenleniyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve on firmanın katıldığı toplu iş görüşmesinde çalışmak isteyen yüz engelli vatandaş işe yönlendirildi. Ayrıca 2022 yılının ilk gününden itibaren bin vatandaş işe yönlendirildi.

"Görüşmelerim olumlu geçti"

İş görüşmelerinden mutlu ayrılan Harun Kalaycı, "Genelde olumlu geçti. Ben bu görüşmelere daha önceden katıldım. İşverenle iş arayan vatandaşı buluşturmak çok güzel bir şey. Ben bu uygulamadan çok memnunum. Arkadaşlarım da çok memnunlardır" dedi.

Bir diğer engelli vatandaş Batuhan, "Görüşmelerim iyi geçti. 4 yıllık bir iş tecrübem var. Tuzla Belediyesi sayesinde iş sahibi olacağım" dedi. Görüşmelere katılan bir firmanın temsilcisi ise Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve ekiplerine teşekkür ederek, "Firmalarda engellilere ulaşmamız zor oluyor. Böyle toplantılar bizim için daha güzel. Görüşmelerimiz gayet iyi gidiyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden yüz engelli vatandaş için iş görüşmesi - Son Dakika


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