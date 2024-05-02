Tuzla Belediyesi Plajları Yurttaşların Kullanımına Açıyor - Son Dakika
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Yerel

Tuzla Belediyesi Plajları Yurttaşların Kullanımına Açıyor

Tuzla Belediyesi Plajları Yurttaşların Kullanımına Açıyor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarıyla, AK Parti'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, plajlarını yurttaşların kullanımına açmak için çalışmalara başladı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tuzlalıları yeniden denizle buluşturmak için ilk adımı attıklarını bildirdi.

02.05.2024 11:33  Güncelleme: 11:44
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarıyla, AK Parti'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, plajlarını yurttaşların kullanımına açmak için çalışmalara başladı. Göreve geldiği ilk günden itibaren, Tuzlalı yurttaşların kent hakkı temelinde hizmetlerden yararlanmasına yönelik söylem ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tuzlalıları yeniden denizle buluşturmak için ilk adımı attıklarını bildirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Bingöl, seçim öncesi saha ziyaretlerinde ve proje lansmanında Tuzla Halk Plajı'nı komşularıyla buluşturmaya yönelik vaatlerde bulunmuş ve seçmen tarafından olumlu dönüşler almıştı. Göreve gelişinin üzerinden neredeyse bir ay geçmesinin akabinde, bu vaadin hayata geçmesine yönelik ilk somut adımı atan Bingöl, sürecin devamında hızlı ve planlı bir işleyişin söz konusu olacağının altını çizdi.

Başkan Bingöl, Tuzla'ya kazandıracakları plaj alanını ziyaret etti

Tuzla'ya kazandırmayı planladıkları plaj alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bingöl'e, yardımcıları ve müdürleri eşlik etti. Heyetiyle birlikte, projeye yönelik çalışmaları ve hazırlıkları yerinde denetleyen Bingöl, halk plajının Tuzlalılarca kullanımının önemini vurguladı. "Tuzlalılar yeniden denizle buluşacak" mottosu ile hareket ettiklerini ifade eden Bingöl, bu projeyle yurttaşların güzel hatralar biriktireceği bir kamusal alan inşa etme hedefinin altını çizdi.

"Tuzla'nın mutlu geleceği için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Göreve geldiği günden itibaren, çalışmaları halk nezdinde büyük ilgi uyandıran Başkan Bingöl, "Tuzla'nın Mutlu Geleceği için yapılacak şeyler belli. Tuzlalının ihtiyacını, komşularımızla doğrudan iletişim kurarak saptıyor ve hızla çözüm önerisi üzerine çalışmalara başlıyoruz. Görevimiz, Tuzlalı yurttaşların yaşamında iz bırakacak projelere imza atmak. Halk Plajı, sadece bir başlangıç. Hız kesmeden, talep ve ihtiyaçları planlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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