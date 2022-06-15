Tuzla İstihdam Fuarı bin 126 istihdam garantili sözleşmeyle açılıyor - Son Dakika
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Tuzla İstihdam Fuarı bin 126 istihdam garantili sözleşmeyle açılıyor

15.06.2022 18:18
Tuzla İstihdam Fuarı bin 126 istihdam garantili sözleşmeyle açılıyor

Tuzla Belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor.

Tuzla Belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor. 16-17-18 Haziran tarihleri arasında Tuzla Marina Kapalı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuara 250 firma katılacak. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "12 Meslek Lisesi'nden bin 126 gencimize iş garantisi sağlayan protokolü fuar çerçevesinde imzalanacak" dedi.

İşveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, yıl boyunca gerçekleştirdiği istihdam desteği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 16-17-18 Haziran tarihleri arasında iş arayan vatandaşlar, işveren ile Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bir araya geliyor. Kariyer söyleşileri ve çeşitli etkinliklerin de bulunacağı fuar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek. 2021 yılının kasım ayında gerçekleştirilen 4'üncü Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda 15 bin iş arayan vatandaş işe yönlendirilirken bu sene 20 bin iş arayan vatandaşın işe yönlendirilmesi hedefleniyor. Açılış programı sonrasında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve firmalar arasında Tuzla'daki 12 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olacak bin 126 lise son sınıf öğrencisine okul sonrası iş garantisi sağlayacak protokol fuar çerçevesinde imzalanacak.

"Bin 126 gencimize iş garantisi sağlayan protokol imzalanacak"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Genç, dinamik, üretken bir nüfusumuz var. Hem bu nüfusun hem ülkemizin en önemli gündemi; iş, aş, istihdam. Pek çok faaliyetimizin gerekçesi bu hususlarda, ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi ileriye taşımak. Bu konuda çok iş yaptık, yapıyoruz. Fuarımız bu işlerden birisi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, 12 Meslek Lisesi'nden bin 126 gencimize iş garantisi sağlayan protokolü fuar çerçevesinde imzalanacak. İş, aş, istihdam için işimizi sıkı tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla İstihdam Fuarı bin 126 istihdam garantili sözleşmeyle açılıyor - Son Dakika

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