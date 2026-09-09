Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı

Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla’da 75 bin metrekarelik alanda yapımı sürdürülen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nin yüzde 85’i tamamlandı.

Tuzla'da 75 bin metrekarelik alanda yapımı sürdürülen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin yüzde 85'i tamamlandı. 1.400 köpek ve 500 kedi kapasitesine sahip merkez, Anadolu Yakası'nın büyük ölçekli hayvan rehabilitasyon tesislerinden biri olacak. Merkezde hayvanlara yönelik tedavi, rehabilitasyon, doğal yaşam ve sahiplendirme hizmetleri sunulacak.

Tuzla Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Bingöl, merkezde oluşturulan yaşam alanlarını da dolaşarak incelemelerde bulundu.

"Burası sadece bir barınak olmayacak"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin yalnızca bir barınak olmayacağını belirterek, "Tuzlamıza kazandıracağımız Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde artık sona yaklaşıyoruz. Yapı çalışmalarımızın yüzde 85'ini tamamladık. 75 bin metrekarelik bu alanda bin 400 köpek ve 500 kedi için tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanları hazırladık. Burası sadece bir barınak olmayacak. Patili dostlarımızın kendilerini güvende hissedeceği, tedavilerinin yapılacağı, güzel vakit geçirebilecekleri ve yeni aileleriyle buluşabilecekleri bir yaşam alanı olacak" dedi.

Tuzla'da tüm canlılar için güzel bir kent oluşturmak istediklerini ifade eden Bingöl, "Biz Tuzla'da birlikte yaşamanın mümkün olduğuna inanıyor ve tüm canlılar için güzel bir kent kurmak istiyoruz. Çok yakında çalışmalarımızı tamamlayıp Koç Pati'yi patili dostlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Sahiplendirilmeye öncelik verilecek

Hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeni yuvalarına kavuşması hedeflenen merkezde sahiplendirmeye öncelik verilecek. Merkezde köpekler için bin 400 yaşam alanı bulunuyor. Bu alanların bin 200'ü bahçeli yaşam alanlarından, 200'ü tedavi ve operasyon sonrası bakım ünitelerinden oluşuyor. Tesiste tüm ortopedik ve cerrahi operasyonların yapılabilmesine imkan sağlayan modern tıbbi altyapı da oluşturuldu.

Ziyaretçilere açık olması planlanan bahçeli yaşam alanlarında hayvanların daha doğal şartlarda vakit geçirebilmesine imkan sağlanacak. Yaklaşık 3 bin 400 metrekare kapalı alanın yer aldığı tesiste idari binanın, konferans salonu ve yemekhane gibi sosyal donatı alanları da bulunuyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Tuzla, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu

12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement