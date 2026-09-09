Tuzla Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı

Tuzla'da 75 bin metrekarelik alanda yapımı sürdürülen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin yüzde 85'i tamamlandı. 1.400 köpek ve 500 kedi kapasitesine sahip merkez, Anadolu Yakası'nın büyük ölçekli hayvan rehabilitasyon tesislerinden biri olacak. Merkezde hayvanlara yönelik tedavi, rehabilitasyon, doğal yaşam ve sahiplendirme hizmetleri sunulacak.

Tuzla Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Bingöl, merkezde oluşturulan yaşam alanlarını da dolaşarak incelemelerde bulundu.

"Burası sadece bir barınak olmayacak"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin yalnızca bir barınak olmayacağını belirterek, "Tuzlamıza kazandıracağımız Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde artık sona yaklaşıyoruz. Yapı çalışmalarımızın yüzde 85'ini tamamladık. 75 bin metrekarelik bu alanda bin 400 köpek ve 500 kedi için tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanları hazırladık. Burası sadece bir barınak olmayacak. Patili dostlarımızın kendilerini güvende hissedeceği, tedavilerinin yapılacağı, güzel vakit geçirebilecekleri ve yeni aileleriyle buluşabilecekleri bir yaşam alanı olacak" dedi.

Tuzla'da tüm canlılar için güzel bir kent oluşturmak istediklerini ifade eden Bingöl, "Biz Tuzla'da birlikte yaşamanın mümkün olduğuna inanıyor ve tüm canlılar için güzel bir kent kurmak istiyoruz. Çok yakında çalışmalarımızı tamamlayıp Koç Pati'yi patili dostlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Sahiplendirilmeye öncelik verilecek

Hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeni yuvalarına kavuşması hedeflenen merkezde sahiplendirmeye öncelik verilecek. Merkezde köpekler için bin 400 yaşam alanı bulunuyor. Bu alanların bin 200'ü bahçeli yaşam alanlarından, 200'ü tedavi ve operasyon sonrası bakım ünitelerinden oluşuyor. Tesiste tüm ortopedik ve cerrahi operasyonların yapılabilmesine imkan sağlayan modern tıbbi altyapı da oluşturuldu.

Ziyaretçilere açık olması planlanan bahçeli yaşam alanlarında hayvanların daha doğal şartlarda vakit geçirebilmesine imkan sağlanacak. Yaklaşık 3 bin 400 metrekare kapalı alanın yer aldığı tesiste idari binanın, konferans salonu ve yemekhane gibi sosyal donatı alanları da bulunuyor.