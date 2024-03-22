Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen '9. Geleneksel Tuzla'nın Yıldızlarına Ödül Yağmuru'nda 104 başarılı öğrenci, derecelerine göre tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Marifet, iltifata tabiidir düşüncesiyle 9 yıldır başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Gençlik Eşittir Gelecek' ve 'Eğitim Bizim İşimiz' diyoruz" dedi.
İl, ülke ve uluslararası alanda kültür, sanat, spor, bilgi ve beceri yarışmalarını başarıyla tamamlayan gençleri teşvik etmek amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'Eğitim Kenti Tuzla' vizyonuyla hayata geçirilen proje ile 104 genç, tam, yarım, çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl, ulusal ve uluslararası kategorilerde verilen ödüllerin yanı sıra en zor yarışmalarda yüzlerce rakibi geride bırakarak ilçedeki okullarını temsil etme başarısını gösteren öğrenciler için özel ödüller de verildi.
"Marifet iltifata tabiidir"
Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Marifet iltifata tabiidir. Emek veren, çalışan, Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu, ülkemizi yerel, ulusal, uluslararası arenada temsil eden, ödül alan gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu başarılar tesadüf değildir" dedi.
"Eğitim bizim işimiz"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, "Eğitim Kenti Tuzla vizyonumuza uygun olarak, gençlerimizin bilimden, sanattan, spordan kısacası her alandan var olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin başarı elde etmelerini destekliyoruz. Marifet, iltifata tabiidir düşüncesiyle 9 yıldır başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Herhangi bir spor branşında, sanatta, bilimde kazanım elde edebilmeleri, çocuklarımızın hem bireysel gelişimleri hem de mesleki başarıları için oldukça kıymetli. 'Gençlik Eşittir Gelecek' ve 'Eğitim Bizim İşimiz' diyoruz. Türkiye Yüzyılının, bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın dünyaya duyurulması için gençlerimizi destekliyoruz. Gençlerimizi desteklerken onlar da başarıyor, iyi ki varlar" şeklinde konuştu.
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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