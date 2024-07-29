Yerel

Tuzluca'dan nefes kesen doğal güzellikler böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köyler, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Son dönemde yapılan dron çekimleri, bölgenin nefes kesici manzaralarını havadan ortaya koydu. Köylerin arasından geçen dereler, yemyeşil arazileriyle birlikte muazzam bir doğal peyzaj sunuyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde dron ile gerçekleştirilen çekimlerde, bölgenin sakin ve bozulmamış doğası detaylı bir şekilde gözler önüne serildi. Dağların eteklerinden süzülen dereler, köylerin arasından geçerken, doğal su yollarının oluşturduğu estetik görüntüler dikkat çekti. Özellikle yeşil örtüyle kaplı dağlar ve berrak dereler, bölgenin huzur verici atmosferini daha da vurguluyor. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan bu köyler, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğa severler ve fotoğrafçılar için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Bölgenin eşsiz manzaraları, yerel halkın ve ziyaretçilerin bu doğal mirası koruma konusunda daha da hassasiyet göstermelerine imkan tanıyor.