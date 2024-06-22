Tuzluca ilçesindeki köylere ani dolu yağışı zarar verdi - Son Dakika
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Yerel

Tuzluca ilçesindeki köylere ani dolu yağışı zarar verdi

Iğdır'da etkili olan fırtına ve dolu yağışı Tuzluca ilçesindeki birçok köyde tarım arazilerine zarar verdi. Yağan dolu, meyve ve sebze bahçelerine büyük zarar verdi ve çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

22.06.2024 16:09
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Ani dolu yağışı Tuzluca ilçesindeki köylere zarar verdi

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan fırtına ve dolu yağışı Tuzluca ilçesindeki birçok köyde tarım arazilerine zarar verdi.

Iğdır ili Hadımlı köyü Kızıldüz mevkisinde meydana gelen fırtına ve ani dolu yağışı, bölge halkını şaşkına çevirdi. Önce ceviz, ardından fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede etkisini göstererek meyve ve sebze bahçelerine büyük zarar verdi. Yağışın ardından, etraftaki düzlükler ve tepeler adeta kar yağmış gibi bembeyaz bir görüntüye büründü. Çiftçiler, dolunun verdiği zararı telafi etmek için yetkililerden yardım bekliyor. Özellikle hasat dönemi yaklaşan meyve ve sebzelerin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtiliyor. Yağan dolu yağışı ile fırtına güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzluca ilçesindeki köylere ani dolu yağışı zarar verdi - Son Dakika

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