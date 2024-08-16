Tuzluca Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

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Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Tuzluca ilçesinde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Tuzluca ilçesine bağlı İncesu köyünü ziyaret etti. Köylüler ile bir araya gelen Kaymakam Yılmaz daha sonra köydeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ziyaretinde Kaymakam Yılmaz; şehit ailelerin vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emaneti olduğunu belirtti. Yılmaz, "Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız" dedi. - IĞDIR