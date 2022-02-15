Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından her yerde aranan 22 yaşındaki Adem Sağlam, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bulundu. Kaybolan şahsın 2 ay boyunca hastanede bankların üzerinde yattığı öğrenildi.

İlçenin Dişli beldesi Yukarı mahalle Çoban sokakta yaşayan Adem Sağlam (22), yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen Sağlam'ın ağabeyi Ali Sağlam, bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. 22 yaşındaki genç Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bulundu.

Afyon Devlet Hastanesine giden Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan şahsı alıp Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek akrabasına teslim etti.

Bir ay boyunca Afyon civarında 1 köy ya da kasabada çobanlık ettiğini belirten Adem Sağlam, son iki ay boyunca da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bir bankta yatığını söyledi. Sağlam, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR