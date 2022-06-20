Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin yaşadıkları hayatını değiştirdi - Son Dakika
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Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin yaşadıkları hayatını değiştirdi

20.06.2022 14:12
Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin yaşadıkları hayatını değiştirdi

Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ozan Kuşcu, 3 yıl önce tırmandığı zirvede mahsur kalınca Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ozan Kuşcu, 3 yıl önce tırmandığı zirvede mahsur kalınca Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı. Bir buçuk gün dağda kalan ve ölümden dönen Kuşcu, aldığı eğitimin ardından fobisini yendi ve profesyonel dağcı oldu. Antalya'nın zirvelerine çıkan ve dron ile o anları görüntüleyen gencin hedefi ise Everest'e tırmanmak.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşcu ve 2 arkadaşı sosyal medya kanallarına görüntü çekmek için çıktıkları dağlık alanda mahsur kaldı. Havanın soğuk ve sisli olması nedeniyle gençler 1,5 gün dağda kalmak zorunda kaldı. Hava şartları sebebi ile karadan ulaşım sağlanamayan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik helikopteri sis nedeniyle gençleri alamadı. Gençler sisin dağılmasının ardından belirli aralıklarla ekiplerce helikopterle bulundukları yerden alındı. Ozan Kuşcu ve arkadaşları, bölgede yaşadıklarını, helikopterle kurtarılma anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bu olayın ardından 2 genç, tırmanış etkinliklerine son verdi. 22 yaşındaki Ozan Kuşcu ise oluşan fobisini yenmek için dağcılık eğitimi almaya başladı. 3 yıldır dağlarda eğitim alan ve profesyonelleşen Kuşcu, birçok zirveye başarılı şekilde tırmanış gerçekleştirdi. Hatta olayı bir üst seviyeye çıkaran Kuşcu, hem tek elle tırmanış yapıyor hem de o anları dron ile kayıt altına alıyor. Ölümden döndükten sonra dağcılık yaşam tarzına dönüşen Kuşcu, kendisini biraz daha geliştirdikten sonra hedefini Nepal'deki Everest'e tırmanış yapmak olarak belirledi.

Fobisi, hobisi oldu

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Ozan Kuşcu, 3 yıl önce ilk tırmanış aktivitesinin olaylı bittiğini hatırlattı. 3 arkadaşıyla Şubat ayında Konyaaltı ilçesindeki bin 650 rakımlı Çalbalı Dağı Zirvesi'nde mahsur kaldıklarını ifade eden Kuşcu, "Helikopterle kurtarıldık. Bu olayın ardından dağlara olan korkum arttı. Bunu yenebilmek içinde araştırmalar yaptım ve tırmanış eğitimleri almaya başladım. Korkumu yendim, fobim, hobim olmaya başladı. Dağların zirvesinde bazen ekipman olmadan geleneksel rotalar açarak tırmanmaya başladım" dedi.

"Korkumu yendim"

Kurtarılma anlarını sadece filmlerde izlediğini ama başına geldiğini anlatan Kuşcu, "Sahneler gerçek oldu ve başıma geldi. Şimşek çakıyor, dağdan kayalar düşüyordu. Arkadaşım yanımda hipotermi geçiriyor, her yerimiz sis içindeydi. Ama hayatta kalmayı başardık. O günlerde yaşadığım korkuyu yendim. Tek elimle dron kumandasını kullanarak tırmanış yapıyorum. Sivri Dağ'a bu şekilde tırmandım. Uçurumun kenarında kendimi kayda aldım. Korkumu artık yendim" diye konuştu.

"Hedefim Everest"

Bu olayın ardından fobisi olan dağcılığı, hobisi haline getirerek bir yaşam şekline dönüştüren Kuşcu, "Şimdi sürekli dağlardayım. 20-25 kiloluk bir çantam hep sırtımda oluyor. Haftada en az bir zirve yapıyoruz. Hedefim Nepal'de Everest'e çıkmak istiyorum. O yüzden daha çok çalışıp iyice profesyonelleşmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Tırmanış yapmak isteyenleri uyardı

Tecrübesiz ve bilinçsiz bir şekilde dağa tırmanmasının sonucunun kötü bittiğini dile getiren Ozan Kuşcu, "Şu anda hayatta olduğum için çok mutluyum. Bizi kurtaran herkese teşekkür ediyorum. Tırmanış yapmak isteyen kişilerin ya eğitim alması ya da bu işi yapan profesyoneller eşliğinde tırmanış yapmaları gerekir" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üç yıl önce çıktığı dağda mahsur kalan gencin yaşadıkları hayatını değiştirdi - Son Dakika

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