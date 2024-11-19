Ücretsiz Kent Çamaşırhanesi Ordu'da Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ücretsiz Kent Çamaşırhanesi Ordu'da Hizmete Girdi

Ücretsiz Kent Çamaşırhanesi Ordu\'da Hizmete Girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz Kent Çamaşırhanesi'ni hizmete açtı. Öğrenciler, çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme imkanından faydalanabilecekleri yeni bir alan sağlandı.

19.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ülkenin farklı şehirlerinden Ordu'ya öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerine yönelik kurulan ücretsiz 'Kent Çamaşırhanesi' hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öğrenci ve gençlere yönelik yaptığı yatırım ve projelerine bir yenisi daha eklendi. Ordu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında üniversite öğrencileri için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak ve daha hijyenik şartlara sahip olmaları için Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Yerleşkesinde Kent Çamaşırhanesini hayata geçirdi.

Çalışmaları kısa süre önce başlatıp tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, çamaşırhaneyi öğrencilerin kullanımına açtı.

Yıka, kurut, ütüle

Öğrencilere hizmet vermeye başlayan Kent Çamaşırhanesi'nde gençler çamaşırlarını tamamen ücretsiz bir şekilde yıkayabilme imkanına sahip oluyor. Burada sadece çamaşır yıkama hizmeti sunmakla da kalınmıyor yıkadıkları kıyafetleri kurutma ve ütüleme imkanına da sahip oluyorlar. Aynı zamanda alanda bir mini kütüphane ve ücretsiz internet desteği de sağlanıyor. Öğrenciler, çamaşırlarını yıkarken aynı zamanda ders çalışıp vakit de geçirebiliyorlar.

"Şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun"

Kent Çamaşırhanesinin ücretsiz hizmet vermeye başladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ela Emine Karabulut, şöyle konuştu:

"Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Yerleşkesinde öğrencilerimize çamaşırhane hizmetini açmış bulunuyoruz. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz de yıkama, kurutma, ütüleme alanlarımız bulunacak. Öğrencilerimiz bu süre içerisinde yine bekleme alanlarında da kitaplarını okuyabilecek. Yeni hizmetimizin kentimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Online sistem yakında başlayacak

Kent Çamaşırhanesi'nde şimdilik öğrenciler bireysel olarak randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Ancak yakın zamanda kurulacak online sistem ile öğrenciler, internet üzerinden sıra alabilecek ve daha pratik bir şekilde hizmet alacaklar. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ücretsiz Kent Çamaşırhanesi Ordu'da Hizmete Girdi - Son Dakika

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