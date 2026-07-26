Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftâde Hazretleri, vefatının 446. sene-i devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika
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Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftâde Hazretleri, vefatının 446. sene-i devriyesinde dualarla anıldı

Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftâde Hazretleri, vefatının 446. sene-i devriyesinde dualarla anıldı
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Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftade Hazretleri, vefatının 446. yıl dönümünde Bursa'daki türbesinde düzenlenen programla dualarla anıldı. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftade Hazretleri, vefatının 446. sene-i devriyesinde Bursa'da düzenlenen programla dualarla anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda, Bursa İl Müftülüğü'nün işbirliğinde düzenlenen program, Üftade Hazretleri'nin Yerkapı Mahallesi'nde vakfetmiş olduğu camisi ve türbesinde gerçekleştirildi. Üftade Hazretleri, kabri başında il protokolü ve vatandaşların katıldığı programda dualarla anıldı.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel, Yerkapı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Üftade Hazretleri'nin hayatı ile ilgili hitabı Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara gerçekleştirdi. Programda duayı ise Bursa İl Müftü Vekili Şevket Bulut yaptı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mutasavvıf Mehmed Muhyiddin Üftâde Hazretleri, vefatının 446. sene-i devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika

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