Uğur Uçar: Yeni kurulan Çorum FK\'yı maç maç en iyi yere taşıyacağız

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Arca Çorum FK'nin sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından konuşan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın henüz yeni kurulduğunu belirterek, "Oyun anlayışımız ve performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı en iyi yere taşıyacağız" dedi.

Uçar, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'e yeni yükselen bir takım olduklarını ve kadronun büyük ölçüde değiştiğini hatırlattı.

Uçar, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz Süper Lig'e çıkan yeni bir takımız, yeni kurulduk. 20 giden, 21 tane gelen oyuncumuz var. Yani son 10 günde belki 6 tane transfer yaptık. Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek, performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız bu sene. Takım yeni kurulduğu için başka ülkelerden, farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon olacak. Zaten milli ara kampı, kamp yapacağız. Onun da programlamasını yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta Samsun maçını da kazanıp, Alanya'yı da geçip araya iyi girmek istiyoruz.

"GALATASARAY MAÇINDA 10 KİŞİ KALMASAK GALİP AYRILABİLİRDİK"

Galatasaray maçında 10 kişi kalmasak, oradan da galip ayrılabilirdik. Beşiktaş maçında savunma anlamında problemlerimiz oldu. Onu bu hafta çalıştık zaten ama Beşiktaş maçında da hücum anlamında bakarsanız biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız ama gol yemememiz gerekiyor. Bunun üzerinde duracağız. Bugün de zaten muhteşem bir oyun vardı. Özellikle ilk 45 dakikada ikinci yarı ile ilgili oyuncu değişikliklerinden sonra biraz hani futbolun keyif noktasına kaçtılar. Onu aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da arttırmamız gerekiyordu ama güzel bir skor oldu. Arca Çorum'un Süper Lig'deki üç puanı hayırlı olsun.

EYÜPSPOR: İKİ NET POZİSYON KAÇIRDIK

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç ise "Maça iyi hazırlanmıştık. Aslında Çorumspor'u iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten dolayı da kendi taraftarı önünde bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. İyi oyunculardan kurulu bir takım Çorumspor. Biz de dersimize aslında hafta içi çok iyi çalışmıştık. Ama bugün çalıştığımız veya istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Ona rağmen 2-0'ken iki tane net pozisyon kaçırdık. Belki bir tanesini yapabilseydik oyun son 10 dakika, son 5 dakika daha farklı yere evrilebilecekti. Bugün için söylemem gereken bunlar. Daha iyi çalışıp haftaya Rizespor maçından inşallah galibiyet ile ayrılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.