Son dakika haberi... Ukrayna'da gelinlik ve damatlığın yerini askeri üniforma aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna'da gelinlik ve damatlığın yerini askeri üniforma aldı

19.06.2022 23:34

Son dakika haber... Ukrayna'daki evlenen çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Ukrayna'daki evlenen çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Ukrayna- Rusya savaşı düğünleri de etkiledi. Ukrayna'da evlenen bir çift gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi. Beyaz bir gelinlik yerine askeri üniforma giyen gelinin, başına sadece beyaz bir duvak taktığı görüldü. Davetliler ise karşılarına askeri üniforma ile çıkan yeni evli çifti alkışlarla tebrik etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Ukrayna'da gelinlik ve damatlığın yerini askeri üniforma aldı - Son Dakika

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