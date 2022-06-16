Ukrayna'da işgal altında olan bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilecek - Son Dakika
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Ukrayna'da işgal altında olan bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilecek

16.06.2022 23:19
Ukrayna'da işgal altında olan bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilecek

Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı vereceği aktarıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı vereceği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya tarafından işgal edilen bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı vereceği aktarıldı. Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı vereceği aktarılarak, söz konusu vatandaşlık verme işleminin 24 Şubat tarihinin baz alınacağı ifade edildi.

Herson bölgesindeki Rusya destekli yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, 16 Şubat'tan itibaren yeni doğanlara "otomatik" olarak Rusya vatandaşlığı verileceği belirtti.

Zaporijya bölgesindeki Rusya destekli yönetimin bir üyesi olan Vladimir Rogov ise, yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilmesi talimatının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisinden geldiğini aktardı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Putin, Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanlar için Rusya vatandaşlığı alma prosedürünü basitleştiren bir kararname yayınlamıştı. Avrupa Birliği (AB) ise, söz konusu kararnameyi Rusya'nın Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını "zorla entegre etme" girişimi olarak nitelendirmiş, ve söz konusu bölgelerde verilen Rusya pasaportlarını tanımayacağını aktarmıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukrayna'da işgal altında olan bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da işgal altında olan bazı bölgelerde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı verilecek - Son Dakika
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