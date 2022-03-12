Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi - Son Dakika
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Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi

12.03.2022 00:58
Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelinirken, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğunun organizasyonu ile Odessa'dan bin 400'den fazla kişi Türkiye'ye tahliye edildi.

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelinirken, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğunun organizasyonu ile Odessa'dan bin 400'den fazla kişi Türkiye'ye tahliye edildi.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı tahliye edildi. Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru hareket etti. Harkov'dan gelen Azerbaycan vatandaşı olan Kubat Ajdaroğlu, "Harkov'da durum kötüydü. Uçaklar uçuyordu. Bombalar attılar. Üç gece uyuyamadık. Biz Dnipro şehrine kadar geldik orada Türk abilerimiz bizi karşıladılar. Bir hafta orada kaldık. Allah razı olsun, onlar bize çok iyi baktılar. Yeme, içme, yatacak yer ayarladılar. Sonra Türk Konsolosluğunun otobüsüyle bizi buraya getirdiler. Dün akşam geldik buraya. Dün burada kaldık. Türk abilerimizden Allah razı olsun onların sayesinde Türkiye'ye gidiyoruz. Orada evimiz kaldı işimiz kaldı. Kaç yıl çalıştım orada. Hepsini bıraktık şimdi dönüyoruz" dedi.

"Kocam burada kaldı savaşmak için"

Aleksandra Anastasia ise, "Türkiye'ye gidiyorum. Savaş var ülkemizde ve çok korkunç. Burada küçük bir çocuğum var, onun için Türkiye'ye gidiyorum. Şehirleri bombaladıklarında çok korkunçtu. Büyük panik yaşandı. Savaş bittiğinde ülkeme yeniden dönmek istiyorum. Kız kardeşimin kocası Türk benim, kocam burada kaldı ve ülkesi için savaşacak. Ben kız kardeşimin yanında kalacağım savaş bitene kadar" ifadelerini kullandı. - ODESSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi - Son Dakika


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