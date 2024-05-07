Ukrayna'dan Mısır'a giden yük gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturdu - Son Dakika
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Ukrayna'dan Mısır'a giden yük gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturdu

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halinde olan ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Olay yerine römorkörler, hızlı tahlisiye botları ve balık adamlar yönlendirildi. Boğazdaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Karaya oturan yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.

07.05.2024 09:38
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Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli ve 229 metre boyundaki yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu duyurulmuştu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Makine arızası nedeniyle Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan yük gemisi dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ukrayna'dan Mısır'a giden yük gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Mısır'a giden yük gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturdu - Son Dakika
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