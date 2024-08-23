Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kayseri\'ye ziyaret gerçekleştirdi

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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Valilik binasına gelişi sırasında Bakan Uraloğlu'nu Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve il protokolü karşıladı. Valilik önünde yapılan karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, valilik makamında Vali Çiçek ile bir süre görüştü.

Kayseri'ye ve valiliğe yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Gökmen Çiçek de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ticaret ve sanayi kenti olan ilimizin yatırımları ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun valilik ziyaretine, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Sayın Hulusi Akar, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı. - KAYSERİ