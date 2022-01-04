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Ülkü Ocakları'ndan Kayseri Gençlik Şöleni - Son Dakika

Ülkü Ocakları'ndan Kayseri Gençlik Şöleni

04.01.2022 14:38
Ülkü Ocakları'ndan Kayseri Gençlik Şöleni

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 'Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e Kayseri Gençlik Şöleni' düzenlenecek.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 'Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e Kayseri Gençlik Şöleni' düzenlenecek. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Cumartesi günü yapılacak olan organizasyonda Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz'ın konser vereceğini söyledi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik yaptığı açıklamada; düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet ederek; "8 Ocak Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezimizde 4 sanatçımızla birlikte yapacağımız bir konser organizasyonumuz var. Bu organizasyon içerisinde Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sanatçılarımız konser verecekler. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Çünkü ülkücü hareket gerek salgın süreci dolayısıyla gerekse sosyal kısıtlamalar nedeniyle bir araya gelemediğimiz dönemde özlediğimiz bir organizasyon olacak. Ülkü Ocakları genel başkanımızın da katılımı gerçekleşecek, hep bir arada olacağız. Özlediğimiz o anları tekrar yaşayacağız inşallah. Kayserili tüm hemşehrilerimizi ve ülküdaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyoruz" dedi.

"Liderimizin emir ve talimatlarını uygulayacağız"

Türk Milleti üzerine oynanan oyunlara ülkücü hareketin dahil edilmeye çalışıldığını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğini kaydeden Çelik; "Ülkü ocakları; Milliyetçi Hareket Partisi ile organik bir bağ olmasa da her zaman partinin politikalarını, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin karar ve talimatlarını birebir uygulamış ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin sigortası konumunda olduğunu ifade eden bir kurumdur. Dolayısıyla liderimizin bugün grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada özellikle belirttiği; partimizin, ülkü ocaklarımızın simgelerini kullanarak özellikle sokaklara Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkarak bir eylem yapma hazırlığında olduğu algısını oluşturmak isteyen, geri planında bölücü örgütlerin, küresel çetelerin bulunduğunu ifade ettiği, bizlerin de buna alet olmamasını emrini ilettiği bir konuşma yaptı. Bu konuşma içerisinde bizim özellikle dikkatimizi çeken husus burası. Birçok konuda cümleler kurarken liderimiz; ülkücü hareketin sokaklarda olmaması için gayret ettiği, ülkücü hareketin her zaman gençlerin ilimde, teknolojide yer alması gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne üst düzey hizmetler gerçekleştirmesi talimatını iletmiştir. Biz de bu manada liderimizin emir ve talimatlarını sonuna kadar uygulayacağız. Allah'ın izniyle Türk Milleti üzerine oynanan oyunlarla ilgili, özellikle ülkücü hareketin dahil edilmeye çalışıldığı bu konuda gerekli hassasiyeti gösterecek ve özellikle Kayseri'de bunun hiçbir şekilde karşılık bulmayacağını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları, Kayseri, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ülkü Ocakları'ndan Kayseri Gençlik Şöleni - Son Dakika


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