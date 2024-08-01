Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı Muharrem Ayı\'nda Aşure Dağıtımı Yaptı

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Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde aşure dağıtım programı düzenledi.

İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katılımlarıyla gerçekleşen aşure dağıtım programında konuşan Selendi Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kösem, birlik ve beraberlik mesajı vererek, aşurenin geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlar aşure dağıtımına büyük ilgi gösterdi. - MANİSA