AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Maaşını Bağışlayacak

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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yaptığı açıklamada 5 yıl boyunca belediyeden maaş almayacağını duyurdu. Uluçay, maaşını şehit ve gazi ailelerine ve çocuklarına, engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını kaydetti.

Uluçay yaptığı açıklamada belediye başkanı seçilmesi halinde belediye başkanlığı görevi boyunca maaş almayacağını söyledi. Uluçay açıklamasında, "Ben Afyonkarahisar'a hizmetkar olacağım. Bu hizmetkarlığında bir bedeli olamaz. Ben Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak göreve başladığımdan itibaren maaşımı öncelik şehit ve gazi ailelerimize, çocuklarına, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahiplerine olmak üzere bağışlayacağım. Hizmetkarlığın bir bedeli varsa ben bu bedeli manevi anlamda ahirette almak istiyorum. Alan belediye başkanlarımızın neden aldığını sorgulamıyorum lakin benim şahsi fikrim bu. Ben hiçbir zaman Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı maaşına dokunmak istemiyorum. Biz hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. Bunun maddi karşılığını almamamız lazım. Bu işi yapmanın bedeli bence dua olmalıdır. Ben maaşa değil hemşehrilerimin duasına talibim. Yeter ki hizmetlerimizle Afyonkarahisar'ımız gelişsin yeter ki hemşehrilerim dua etsin. Benim için önemli olan bu" dedi. - AFYONKARAHİSAR