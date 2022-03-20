Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati - Son Dakika
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Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

20.03.2022 00:58
Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Uludağ'da vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7-24 görev yapan jandarma ekipleri aç kalan hayvanları da unutmuyor.

Yıldırım Jandarma Trafik ekipleri 2 metreyi aşkın karda yiyecek bulamayarak aç kalan sokak köpeklerini kasaptan et ve kemik alarak elleriyle besledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı bu örnek hareket ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar örnek bir tavır sergileyen jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

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Jandarma, Uludağ, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati - Son Dakika


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