Uludağ'da kar kalınlığı 35 santime ulaştı - Son Dakika
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Uludağ'da kar kalınlığı 35 santime ulaştı

28.01.2023 12:20

Uludağ'da kar kalınlığı 35 santime ulaştı Pistler acemi kayakçılarla açıldı Uludağ'da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyaza bürüdü.

Uludağ'da kar kalınlığı 35 santime ulaştı

Pistler acemi kayakçılarla açıldı

BURSA - Uludağ'da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyaza bürüdü. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle pistler de kayak yapılır hale geldi. Lapa lapa yağan kar yağışının altında pistler hafta sonu acemi kayakçılarla doldu, taştı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı. Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan geldiklerini belirten vatandaşlar, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Yağmaya başladığını duyduğumuz gibi yola çıktık. Hem güzel kar yağışının hem de kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Uludağ'da kar kalınlığı 35 santime ulaştı - Son Dakika

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