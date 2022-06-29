Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu - Son Dakika
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Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu

29.06.2022 14:09
Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 2 çevre duvarı ve 1 evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 2 çevre duvarı ve 1 evi yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 2 çevre duvarını ve 1 evi yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan duvarların ve binanın yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, duvarları ve binayı, iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu - Son Dakika

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