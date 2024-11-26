Uludağ Üniversitesi'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Uludağ Üniversitesi\'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti

BUÜ Tıp Fakültesi'nin 30. Çadır Projesi'nde 100 öğrenci, 414 hastayı ücretsiz muayene etti.

26.11.2024 11:31
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) tıp okuyan öğrencilerin kurduğu Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu tarafından geleneksel hale getirilen Çadır Projesi'nin 30.su İznik'te gerçekleştirildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, 30.Çadır Projesi'ni bu yıl 9- 10 Kasım'da İznik-Tacir köyünde düzenledi. "Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti" amacıyla yola çıkan topluluk, köy okulunu küçük bir sahra hastanesine dönüştürerek tamamen ücretsiz bir şekilde kapsamlı sağlık taraması yaptı. Öğrenciler bir yandan seviyelerine uygun gözlem ve ölçümler gerçekleştirdi, bir yandan da ilk hekimlik tecrübelerini kazanmış oldu.

100 öğrenci ve hekim 414 hastayı muayene etti

Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Sinan Çavun, toplam 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekimin katıldığı projede okul bahçesinde kurulan ve projeye adını veren çadır içinde ateş, nabız ve tansiyon ölçümü yapıldı bilgisini verdi. EKG cihazı, röntgen, solunum fonksiyon testi ve göz muayenesi ile hastaların daha detaylı taramalarının gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Sinan Çavun; "Diyetisyenimiz, hekimlerimizin yönlendirdiği hastalarla görüşmeler yaptı. Köy halkına ilaç kullanırken yapılan hatalar hakkında bilgilendirme semineri verildi. 414 hastanın muayene edildiği köyde aynı zamanda bütün çocuklara da göz taraması yapıldı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, 10 Kasım, Sağlık, Eğitim, Yerel, İznik, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ Üniversitesi'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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