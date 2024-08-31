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Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı

ANTALYA - Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yazılan yazılarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye çıkartılan şahıslar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da önceki gün meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'ndaki Atatürk Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, 'Kaşar Nuruk','LOL' ve ASLLI' şeklinde yazılar yazılmıştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Atatürk Anıtı üzerinde ve çevresinde yaptığı çalışmanın ardından ruj veya benzeri bir madde ile yazıldığı düşünülen yazılar sepet yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekip tarafından özel solüsyon yardımıyla silinmişti.

Kamera kayıtları saniye saniye izlendi

Savcılık talimatıyla 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' hakkında kanun maddesi gereğince başlatılan soruşturma kapsamında anıta yazı yazan kişi veya kişilerin yakalanması için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında 6 kişi önceki gün gözaltına alındı. Bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Anıtı'na yazıları yazan kişilerin Aslan K., Arif K., Fariz Ş., Ali T., Anıl I. ve Ömer Ş. olduklarını belirledi.

4'ü 18 yaş altında olan 6 kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 6 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.