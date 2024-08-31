Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı

Geniş Video İzle

Antalya'da bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Atatürk Anıtı'na yazılan yazılar ruj veya benzeri bir madde ile silinmişti.

31.08.2024 10:22  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı

ANTALYA - Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yazılan yazılarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye çıkartılan şahıslar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da önceki gün meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'ndaki Atatürk Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, 'Kaşar Nuruk','LOL' ve ASLLI' şeklinde yazılar yazılmıştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Atatürk Anıtı üzerinde ve çevresinde yaptığı çalışmanın ardından ruj veya benzeri bir madde ile yazıldığı düşünülen yazılar sepet yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekip tarafından özel solüsyon yardımıyla silinmişti.

Kamera kayıtları saniye saniye izlendi

Savcılık talimatıyla 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' hakkında kanun maddesi gereğince başlatılan soruşturma kapsamında anıta yazı yazan kişi veya kişilerin yakalanması için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında 6 kişi önceki gün gözaltına alındı. Bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Anıtı'na yazıları yazan kişilerin Aslan K., Arif K., Fariz Ş., Ali T., Anıl I. ve Ömer Ş. olduklarını belirledi.

4'ü 18 yaş altında olan 6 kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 6 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Antalya, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
14:38 Giray Altınok’un yeni dizisi Karşılaşmalar’dan ilk fragman yayınlandı Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 Sorumlular için hesap vakti Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
14:00 Galatasaray’da Hakim Ziyech’in eski takımına dönme ihtimali Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Wilfried Zaha, Lyon’a kiralık olarak transfer oluyor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
13:39 Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 10:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal Yükseliş Anıtı'na yazı yazan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement