Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 8'inci Kez Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 8'inci Kez Gerçekleşti

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 8\'inci Kez Gerçekleşti
30.06.2025 14:21  Güncelleme: 14:24
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Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festival, hem profesyonel sanatçıları hem de kursiyerleri bir araya getirerek el emeği göz nuru ahşap eserlerin sergilendiği bir platform sundu.

Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, hem profesyonel sanatçıları, hem de kursiyerleri bir araya getirdi.

Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesi bünyesinde açılan ahşap ürünler festivali, el emeği göz nuru eserlerle dikkat çekiyor. Festivalde, Ahşap Eserler Müzesi'nde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer alıyor. Katılımcıların kendi elleriyle ürettiği çalışmalar müze atölyesinde sergileniyor. Kurslarda, rölyef ve heykel gibi farklı türlerde ahşap çalışmalar üretiliyor. El emeği ürünler festival süresince sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kursiyerlerden Necla Ateş, ahşap eserleri sergilerken ilgisi olanlar için kurs ve kursiyerler hakkında da bilgilerini paylaşarak; "İlk başladığınızda hocamız size 4-5 ay boyunca ağacı nasıl işlemeniz gerektiğini öğretiyor. Sonrasında kendi eserlerinizi üretmeye başlıyorsunuz. Yapım süresi tamamen tasarıma ve el alışkanlığına bağlı. Bazı çalışmalar iki ayda tamamlanabiliyor" dedi.

"Hem meslek edinme anlamında, hem de hobi olarak yapabilecekleri bir kurs"

Kursun, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup halinde yürütüldüğünü belirten Ateş, katılımcıların büyük kısmını emekliler oluşturduğunu söylerken bazı gençlerin de kursa ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi;

"Hafta içi ve hafta sonu derslerimiz var iki gün şeklinde iki ayrı grupla. Genellikle katılımcıların yaş aralığı yüksek, emekliler dahaçok, ama gençlerimiz de var. Hem meslek edinme anlamında kullanabilecekleri hem de hobi olarak yapabilecekleri bir kurs."

"El emeği ürünler 10 bin liraya kadar çıkabiliyor"

Ateş, el emeği ürünler genellikle satış amacıyla yapılmadığını, eserlerin fiyatının malzemeye bağlı olarak değiştiğini ifade ederek; "Bunlar el emeği ürünler olduğu için herkes satışa sunmuyor ürünlerini ama genelde 400 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar esere bağlı olarak, ağaca veya malzemeye bağlı olarak fiyat değişebiliyor." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 8'inci Kez Gerçekleşti - Son Dakika

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