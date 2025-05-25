Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Kırklareli İl Temsilciliği Açıldı

Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Trakya Bölgesi Kırklareli İl Temsilciliği açılışı gerçekleşti.

Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Trakya Bölgesi Kırklareli İl Temsilciliği açılışı için tören düzenlendi. İnece Beldesinde gerçekleşen açılışa Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Şıvkın ve konfederasyon üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından Basın Yayın Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Şıvkın konuşma yaptı.

Konuşmasında konfederasyondan bahseden Şıvkın, "Konfederasyonumuz 35 yılı aşkın bir süredir 19 tane basın derneğinin yurtiçi ve yurtdışında birleşerek 3 federasyon ile 1 konfederasyon oluşturan, yayın aracı Simge Dergisi her ay 3 bin adet baskısı olan birbirinden değerli yazarların eşliğinde kadromuz geniş bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubelerimiz, başkanlıklarımız, temsilciliklerimiz var" dedi.

Şıvkın, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Trakya Bölge Başkanı Ferhat Sönmez, Trakya'nın tarihi ve kültürel açıdan zengin bir coğrafyada Kırklareli gibi stratejik bir şehre sahip olduğunu dile getirerek gurur verdiğini anlattı.

İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da basının önemine değinerek Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu Trakya Bölgesi Kırklareli İl Temsilciliği'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. - KIRKLARELİ