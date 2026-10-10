Uluslararası öğrencilerin sosyal uyumu için ortak akılla ‘Akran Rehberliği’ modelleri geliştirildi - Son Dakika
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Uluslararası öğrencilerin sosyal uyumu için ortak akılla ‘Akran Rehberliği’ modelleri geliştirildi

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Uluslararası öğrencilerin sosyal uyumu için ortak akılla ‘Akran Rehberliği’ modelleri geliştirildi
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Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu ve Türk gençlerle birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Uluslararası Öğrencilerle Akran Rehberliği ve Ortak Akıl Etkinliği’, dokuz üniversiteden Türk ve...

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu ve Türk gençlerle birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Öğrencilerle Akran Rehberliği ve Ortak Akıl Etkinliği', dokuz üniversiteden Türk ve uluslararası öğrencileri bir araya getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iki günlük programa Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Temsilcisi Dea Carmelo, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kıdemli Program Koordinatörü Shabari Nair ve Hacettepe Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Öztürk katıldı. Etkinlikte Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Türk ve uluslararası öğrenciler, akademisyenler ve idari birim temsilcileri yer aldı. Programla uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerinin desteklenmesi, Türk öğrencilerle aralarındaki bağların güçlendirilmesi ve bu alanda kapsayıcı modellerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Öğrenciler çözüm sürecinin içinde yer aldı

Katılımcı ve yenilikçi yöntemlerin benimsendiği etkinlikte öğrenciler, sosyal uyum alanında yeni fikirler geliştirdi. Çalışmalar, Türk ve uluslararası öğrencilerden oluşan karma masalarda akademisyenlerin moderasyonunda gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığının "Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler" başlıklı sunumuyla başlayan programda dil desteği, sosyal etkileşim, eğitim ve toplumsal hayata katılım ile aidiyet duygusu başlıklarındaki ihtiyaçlar ele alındı. Belirlenen ihtiyaçlar, akran desteğiyle karşılanabilecek konular ve kurumsal destek gerektiren konular olarak ikiye ayrıldı. Programın ikinci bölümünde her masa kendi akran rehberliği modelini tasarladı. Gruplar modellerinde hedef kitle, ölçülebilir hedefler ve sürdürülebilirlik planının yanı sıra Türk ve uluslararası öğrencileri bir araya getirecek ortak etkinlikleri de belirledi. Jüriye sunulan modeller ihtiyaçlara uygunluk, uygulanabilirlik, kapsayıcılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Öneriler pilot uygulamalara dönüştürülecek

Etkinlikte geliştirilen önerilerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek pilot uygulamalara ve kurumsal mekanizmalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Akran rehberliği modelleriyle uluslararası öğrencilerin dil, sosyal hayat ve günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin akranları aracılığıyla aşılması, Türk ve uluslararası gençler arasında karşılıklı anlayışın ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen çıktıların, ilerleyen aşamalarda Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilecek uyum modellerine katkı sunması öngörülüyor. Göç İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu uluslararası öğrenci sayısını uzun vadede 1 milyona çıkarma hedefi doğrultusunda, öğrencilerin uyum süreçlerini

destekleyen bu tür çalışmaları önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamda sürdürecek.

Kaynak: İHA
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