Umman'ın Sohar limanı yakınındaki tanker İHA saldırısına uğradı, UKMTO uyarı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman'ın Sohar limanı yakınındaki tanker İHA saldırısına uğradı, UKMTO uyarı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UKMTO, Umman'ın Sohar limanı yakınındaki bir tankerin İHA saldırısına uğradığını bildirdi. Yerel yetkililer mürettebatın tahliyesine yardım ederken olası hasar ve çevresel etkilerin bilinmediği, soruşturma başlatıldığı ve gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin İHA saldırısına uğradığı bildirildi. Yerel yetkililerin mürettebatın tahliyesine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, "Olası hasarın boyutu ve çevresel etkiler henüz bilinmemektedir" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıDenizcilikGüvenlikGüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı
Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
İspanya’da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
08:12
Kabine bugün toplanıyor Masada milyonları ilgilendiren konu var
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var
07:19
Altın haftaya yükselişle başladı Gözler kritik verilerde
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde
07:14
İtalya’da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
07:00
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
06:42
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 08:41:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Umman'ın Sohar limanı yakınındaki tanker İHA saldırısına uğradı, UKMTO uyarı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei