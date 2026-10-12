Umman'ın Sohar limanı yakınındaki tanker İHA saldırısına uğradı, UKMTO uyarı yaptı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin İHA saldırısına uğradığı bildirildi. Yerel yetkililerin mürettebatın tahliyesine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, "Olası hasarın boyutu ve çevresel etkiler henüz bilinmemektedir" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.