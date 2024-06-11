Ümraniye Belediye Başkanı Gençlerle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Ümraniye Belediye Başkanı Gençlerle Boğaz Turu Yaptı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Motivasyon Buluşmaları'nda bir araya geldiği gençlerin mezuniyet gezisi isteğini geri çevirmeyerek, onlarla birlikte boğaz turu yaptı. Gezinin ilk gününde gençleri yalnız bırakmayan Başkan Yıldırım, 'Söz verdik ve sözümüzü tuttuk' dedi.

11.06.2024 09:59
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Motivasyon Buluşmaları'nda bir araya geldiği gençlerin mezuniyet gezisi isteğini geri çevirmeyerek, onlarla birlikte boğaz turu yaptı. Gezinin ilk gününde gençleri yalnız bırakmayan Başkan Yıldırım, "Söz verdik ve sözümüzü tuttuk" dedi.

Ümraniyeli gençler, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın tamamlanmasına sayılı günler kala yorgunluklarını İstanbul Boğaz'ını gezerek attı. 12. sınıf öğrencileriyle yıl boyunca Motivasyon Buluşmaları'nda bir araya gelen Başkan Yıldırım, gençlerin mezuniyet gezisi isteğini kırmayarak, onlarla birlikte boğaz turu yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini yakından görme fırsatı bulan yüzlerce genç, tekne gezisinin ilk gününde Başkan İsmet Yıldırım ile birlikte güzel bir gün geçirdi.

Başkan Yıldırım'dan gençlere müjdeli haber

"Söz verdik ve sözümüzü tuttuk" diyen Başkan Yıldırım, "Yaz tatilinde çalışacak olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Çalışmak güzeldir, hayata ancak çalışarak atılabilirsiniz" dedi. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran ve Ümraniye'de ikamet eden öğrencilere bir kereye mahsus 10 bin Türk Lirası ödeneceğinin de müjdesini veren Başkan Yıldırım, kazananları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na götüreceklerini söyledi.

Üniversite adaylarından Başkan Yıldırım'a teşekkür

Başkan Yıldırım'ın verdiği sözü tutmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Tuna, "Başkanımız her zaman biz gençlerin yanında oluyor. Bizi mezuniyet günümüzde de yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Mezuniyet gezisi için özenle hazırlandığını söyleyen Melike Şimşek, "Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Çünkü her zaman heyecanımızı ve sevincimizi paylaşıyor. Bugün de mutluluğumuza ortak oldu" şeklinde konuştu.

Gençler, 4 gün boyunca İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkaracak

Ümraniye'de bulunan 22 okuldan 2 bin 178 öğrenci ve 94 öğretmen Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olmak üzere 4 gün boyunca İstanbul Boğazı'nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme fırsatı yakalayacak. Harem Feribot İskelesi'nden sabah saat 10.00'da hareket edecek olan Kaptan Nazmi Alev Gemisi, üç saat boyunca boğazın sularında gezecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediye Başkanı Gençlerle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika

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