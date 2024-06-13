Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Gençlerle Boğaz Turunda

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Ümraniyeli gençlerle birlikte 4 gündür boğaz turu yapan Başkan İsmet Yıldırım, gezinin son gününde de alkışlarla karşılandı. Gençlerle tek tek sohbet eden Yıldırım, horon da oynadı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Motivasyon Buluşmaları'nda bir araya geldiği gençlerin mezuniyet gezisi isteğini geri çevirmeyerek, onlarla birlikte 4 gün boyunca boğaz turu yaptı. İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini yakından görme fırsatı bulan 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen tekne gezisinin son gününde de Başkan İsmet Yıldırım ile birlikte güzel bir gün geçirdi. Oldukça kalabalık olan gezide gençler, Başkan Yıldırım'a sözünü tuttuğu için bir kez daha teşekkür etti. Gençler tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Yıldırım ise, millet bahçesinde gençlere mangal sözü vererek, iyi tatiller diledi. - İSTANBUL