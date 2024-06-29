Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu spor lisesi mülakatlarına girecek olan öğrencilerle bir araya gelerek moral verip, motivasyonlarını artırdı. Başkan Yıldırım, 'Belediye olarak, gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz' dedi.

29.06.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu spor lisesi mülakatlarına girecek olan öğrencilerle bir araya gelerek moral verip, motivasyonlarını artırdı. Başkan Yıldırım, "Belediye olarak, gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

9 yıldır alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde her yıl yüzlerce genç, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri), Astsubay Eğitim Merkezi'nin (ASEM) mülakatlarına hazırlanıyor. Gençler, Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda haftanın beş günü atletizm, hareket eğitimi ve yetenek mülakatlarına katılmak için yıl boyunca parkur eğitimi alıyor.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan mülakat öncesinde Başkan İsmet Yıldırım da öğrencilerle bir araya gelerek, moral verdi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Yıldırım, belediye olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti. Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de gençlerimizi spor okullarına hazırlıyoruz. Hem spor liselerine hem de Besyo sınavlarına girecek gençlerimiz uzman eğitmenler eşliğinde burada çalışıyorlar. Dışarıda kurs ücretlerinin fazla olduğu söylendi bizde ekip arkadaşlarımızla gençlerimize böyle bir ortam hazırlayarak kursları verelim dedik. Dışarıda 20 bin TL olan kurs hizmetini burada çok cüzi 350 TL gibi bir ücret ile gençlerimizi yetiştiriyoruz. İnşallah gençlerimiz dinamik bir şekilde spor liselerini kazanacaklar. Ümraniye'de spor lisemiz yok inşallah onu da ilerleyen günlerde yapacağız. İnşallah gençlerimizi diğer ilçelerde değil Ümraniyedeki spor lisesinde yetiştirmiş olacağız" dedi.

"Gençler, özel kurslar yerine Ümraniye Belediyesi'nin kurslarını tercih ediyor"

Ayrıca Ümraniye Belediyesi, BESYO ve POMEM hazırlık kursları için 500 TL, spor lisesi hazırlık kursu için ise 350 TL gibi sembolik bir ücret alıyor. Özel kurs ücretleri ise 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bu sebeple gençler, özel kurslar yerine Ümraniye Belediyesi'nin kurslarına ilgi gösteriyor. Öğrenciler, 29 Haziran ile 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan sınavları kazanmak için ter dökecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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