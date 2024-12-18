Ümraniye Belediyesi, 5 Yılda 60 Bin Yüzme Üyesine Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, 5 Yılda 60 Bin Yüzme Üyesine Hizmet Verdi

Ümraniye Belediyesi, 5 Yılda 60 Bin Yüzme Üyesine Hizmet Verdi

Ümraniye Belediyesi, 5 yılda 60 bin üyeye hizmet veren modern yüzme havuzları ile herkes için spor imkanı sunuyor. Yüzme eğitimi, uzman eğitmenler eşliğinde her yaş ve ihtiyaç grubuna yönelik gerçekleşiyor.

18.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 5 farklı noktada bulunan modern yüzme havuzlarıyla 5 yılda 60 bin üyeye hizmet verdi.

Ümraniye Belediyesi yaptığı yatırımlarla sporun ve sporcunun merkezi haline geldi. Belediye, ilçedeki 4 yarı olimpik yüzme havuzu ve yalnızca özel gereksinimli bireylere yönelik Engelsiz Spor Merkezi Yüzme Havuzu ile her yaştan ve ihtiyaç grubundan sporsevere yüzme eğitimi sağlıyor.

Herkese uygun eğitim seansları

Birol Hayal, Beytullah Eroğlu, Parseller, Necip Fazıl ve Engelsiz Spor Merkezi Yüzme Havuzları'nda; kız ve erkek çocuk, yetişkin kadın ve erkek ile özel gereksinimli bireyler olmak üzere herkese uygun seanslar düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslarda yüzme bilmeyenler temel yüzme eğitimi alırken yüzmede ilerlemek isteyenler yeni stiller öğrenme fırsatı yakalıyor.

Özel gereksinimlilere engelsiz hizmet engelsiz spor

Engelsiz Spor Merkezi'nde, Ümraniye'de ikamet şartı aranmadan özel gereksinimli bireylere hizmet veriliyor. Merkezde 5 ayrı kategoride verilen eğitimler ise tamamen ücretsiz. Diğer tesislerde, Ümraniyeliler sembolik bir ücret karşılığında 3 aylık dönemler halinde yüzme eğitimlerine katılabiliyor.

Ümraniye Belediyesi, sporun herkes için ulaşılabilir olması hedefiyle çalışmalarını sürdürerek yüzme sporunda daha fazla vatandaşı eğitime kazandırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi, 5 Yılda 60 Bin Yüzme Üyesine Hizmet Verdi - Son Dakika

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