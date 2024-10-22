Ümraniye Belediyesi'nden afetlere karşı örnek program - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden afetlere karşı örnek program

Ümraniye Belediyesi\'nden afetlere karşı örnek program

Ümraniye Belediyesi, muhtemel afetlere karşı kapsamlı bir hazırlık programıyla halkın güvenliğini önceleyerek, afet yönetiminde örnek bir başarı sergiliyor.

22.10.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Ümraniye Belediyesi, muhtemel afetlere karşı kapsamlı bir hazırlık programıyla halkın güvenliğini önceleyerek, afet yönetiminde örnek bir başarı sergiliyor.

Ümraniye Belediyesi, 65 kişilik uzman ekibi ve tam donanımlı araç filosuyla afetlere karşı 7/24 hazır durumda. 2024 yılına kadar ilçede toplam 111 bin 872 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi. Ümraniye Belediyesi, afetlere müdahale kapasitesini güçlendirerek toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

Gelişmiş bilgi sistemleri ile anında müdahale

Mobil Afet Bilgi Sistemi (ABİS), afet sonrası hayati bilgileri akıllı harita üzerinde hızlıca erişilebilir hale getiriyor. Toplanma alanları, geçici iskan bölgeleri, kritik yollar ve sahra hastaneleri gibi önemli noktalar bu sistemle takip ediliyor. Ayrıca, ilçede bulunan belediyemize ait binalardaki 775 yangın söndürme cihazının periyodik bakımları yapılarak, numaralandırma sistemiyle sürekli izleniyor.

Tatbikatlar ve hazırlık çalışmaları

Ümraniye Belediyesi, arama kurtarma ekibiyle her ay farklı senaryolar üzerinden tatbikatlar düzenleyerek her türlü duruma hazırlık yapıyor. Belediye binalarında da yangına müdahale ve tahliye tatbikatları rutin olarak gerçekleştiriliyor. Kamu kurumları ve özel sektörün talepleri doğrultusunda afet farkındalık eğitimleri ve acil durum tatbikatları da düzenli olarak veriliyor.

Gönüllü eğitimleri ile güçlü katılım

AFAD gönüllüleri, e-Devlet üzerinden başvurarak aldıkları online eğitimleri tamamladıktan sonra, 5 günlük destek eğitimi ile sahada aktif rol almak için hazırlanıyor. Ümraniye AFAD Merkezi, 23 Afet Çalışma Grubu ile koordineli olarak, muhtemel afet senaryolarına karşı güçlü bir hazırlık içinde.

Ulusal destek ve takdir

Ümraniye Belediyesi, yalnızca kendi ilçesinde değil, ülke genelinde meydana gelen depremler, seller ve orman yangınlarında da destek sağlayarak Türkiye'nin afet müdahale sistemine büyük katkılar sunuyor. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi'ne verilen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı ile taçlandırıldı.

Ümraniye Belediyesi, eğitimler ve önlemleriyle, ilçede yaşayan her bireyin güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ümraniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden afetlere karşı örnek program - Son Dakika

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