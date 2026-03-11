Ümraniye Belediyesinden iftara yolda yakalanan vatandaşlara iftariyelik desteği - Son Dakika
Ümraniye Belediyesinden iftara yolda yakalanan vatandaşlara iftariyelik desteği

Ümraniye Belediyesinden iftara yolda yakalanan vatandaşlara iftariyelik desteği
11.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:26
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftara yetişemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla metro duraklarında iftariyelik ikramlar dağıtıyor. Her gün 800 adet sandviç ve iftariyelik paketi sunan belediye, hem paylaşma hem dayanışma ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden Ümraniye Belediyesi, iftara yolda yakalanan vatandaşları da unutmuyor. Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan dağıtım alanlarında iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunuyor.

Her gün toplam 800 adet sandviç ve iftariyelik paketi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro duraklarında dağıtılıyor. Dağıtımlar; Necip Fazıl, Dudullu, Çakmak, Çarşı ve Ümraniye metro durakları olmak üzere beş ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan iftariyelik paketleri, özellikle iş çıkışı trafikte veya yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için iftar saatine yakın zamanlarda dağıtılıyor. Böylece Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhu ilçenin dört bir yanında hissedilmeye devam ediyor. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sunulan bu hizmet dolayısıyla Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

