Ümraniye Belediyesi'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ümraniye Belediyesi'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni

Ümraniye Belediyesi\'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni

Ümraniye Belediyesi, 12 Roman çiftin toplu nikahını düzenleyerek mutluluklarına ortak oldu. Etkinlikte, evliliğin ve aile birliğinin önemine vurgu yapıldı ve bu özel gün, kültürel çeşitliliğin yansıması olarak değerlendirildi.

27.02.2025 09:35  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U"mraniye Belediyesi, 12 Roman c¸ifte U"mraniye Nika^h Sarayı'nda du"zenledigˆi toplu nika^h to"reniyle mutlu bir bas¸langıc¸ sundu. Bu anlamlı organizasyon, toplumun her kesimiyle gu"c¸lu" bagˆlar kurma hedefiyle gerc¸ekles¸tirilen etkinliklerin en o"zel o"rneklerinden biri oldu. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Belediye Bas¸kanı I·smet Yıldırım, yaptıgˆı konus¸mada, her bireyin en temel haklarından biri olan evlilik ve aile birligˆinin o"nemine dikkat c¸ekti. "Bugu"n burada, birbirinden degˆerli Roman vatandas¸larımızla birlikteyiz. Birlikte attıgˆınız bu adım, yalnızca sizin hayatınızda bir do"nu"m noktası degˆil, aynı zamanda U"mraniye'mizin ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆinin bir yansımasıdır. Ailelerinizi kurarken birbirinize olan sevgi ve saygınızı her zaman korumanızı diliyoruz" diyerek evliliklerinin toplumda birles¸tirici bir rol oynayacagˆına vurgu yaptı.

Nika^hlarını kıyan c¸iftler, mutluluklarını ve heyecanlarını sevdikleriyle paylas¸ırken, nika^h cu"zdanlarını alarak yeni bir hayatın ilk adımını atmanın heyecanını yas¸adılar. Bu anlamlı gu"nde bir araya gelen c¸iftler, toplu nikah to"reninin onlar ic¸in unutulmaz bir anı oldugˆunu ifade ettiler.

Bu o"zel gu"n, U"mraniye'deki Roman vatandas¸lar ic¸in unutulmaz bir anı olarak kalırken aynı zamanda bo"lgedeki ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆin ve hos¸go"ru"nu"n artmasına da bu"yu"k bir katkı sagˆladı. To"renin ardından, c¸iftler ve davetliler hatıra fotogˆrafı c¸ektirerek bu o"zel gu"nu" o"lu"msu"zles¸tirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ümraniye, istanbul, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:37 Maydonoz Döner’in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor
09:33 Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
07:46 Tarihi çağrı bugün mü geliyor Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
14:10 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
13:54 Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı
13:41 Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:20 Dünya devi Arda Güler için harekete geçti Real Madrid’in istediği bonservise bakın Dünya devi Arda Güler için harekete geçti! Real Madrid'in istediği bonservise bakın
13:16 ABD-Ukrayna Kıymetli Madenler Anlaşmasında Uzlaşma ABD-Ukrayna Kıymetli Madenler Anlaşmasında Uzlaşma
13:16 Kenan Doğulu, Beren Saat’in 41. yaşını kutladı: Seni çok seviyorum Kenan Doğulu, Beren Saat'in 41. yaşını kutladı: Seni çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 10:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.