Ümraniye Belediyesi\'nden Roman Çiftlere Toplu Nikah Töreni

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U"mraniye Belediyesi, 12 Roman c¸ifte U"mraniye Nika^h Sarayı'nda du"zenledigˆi toplu nika^h to"reniyle mutlu bir bas¸langıc¸ sundu. Bu anlamlı organizasyon, toplumun her kesimiyle gu"c¸lu" bagˆlar kurma hedefiyle gerc¸ekles¸tirilen etkinliklerin en o"zel o"rneklerinden biri oldu. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Belediye Bas¸kanı I·smet Yıldırım, yaptıgˆı konus¸mada, her bireyin en temel haklarından biri olan evlilik ve aile birligˆinin o"nemine dikkat c¸ekti. "Bugu"n burada, birbirinden degˆerli Roman vatandas¸larımızla birlikteyiz. Birlikte attıgˆınız bu adım, yalnızca sizin hayatınızda bir do"nu"m noktası degˆil, aynı zamanda U"mraniye'mizin ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆinin bir yansımasıdır. Ailelerinizi kurarken birbirinize olan sevgi ve saygınızı her zaman korumanızı diliyoruz" diyerek evliliklerinin toplumda birles¸tirici bir rol oynayacagˆına vurgu yaptı.

Nika^hlarını kıyan c¸iftler, mutluluklarını ve heyecanlarını sevdikleriyle paylas¸ırken, nika^h cu"zdanlarını alarak yeni bir hayatın ilk adımını atmanın heyecanını yas¸adılar. Bu anlamlı gu"nde bir araya gelen c¸iftler, toplu nikah to"reninin onlar ic¸in unutulmaz bir anı oldugˆunu ifade ettiler.

Bu o"zel gu"n, U"mraniye'deki Roman vatandas¸lar ic¸in unutulmaz bir anı olarak kalırken aynı zamanda bo"lgedeki ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆin ve hos¸go"ru"nu"n artmasına da bu"yu"k bir katkı sagˆladı. To"renin ardından, c¸iftler ve davetliler hatıra fotogˆrafı c¸ektirerek bu o"zel gu"nu" o"lu"msu"zles¸tirdi. - İSTANBUL