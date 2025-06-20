Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Belediye Meydanı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Belediye Meydanı

Ümraniye Belediyesi\'nden Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Belediye Meydanı
20.06.2025 18:11  Güncelleme: 18:16
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2021 yılında hizmete açılan Ümraniye Belediyesi'nin Belediye Meydanı, 27.287 metrekarelik alanıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Spor aletleri, çocuk oyun grupları, otopark ve Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi gibi donatılarla her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından ilçeye 2021 yılında kazandırılan Belediye Meydanı, 27.287 metrekarelik geniş alanı ile sosyal, kültürel ve sportif yaşamın yeni buluşma noktası haline geldi.

İlçenin merkezinde yer alan meydan; spor aletleri, çocuk ve interaktif oyun grubu, basketbol sahası, kuru havuz, yürüyüş parkuru, Sükünet Kafe ve Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi ile her yaştan vatandaşa hitap eden donatılara ev sahipliği yapıyor. Meydanın alt katında yer alan Atatürk Mahallesi Zemin Altı Katlı Otoparkı, 330 araç kapasitesiyle bölgedeki otopark ihtiyacına önemli bir çözüm sunuyor.

Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi, 55 bin kitaplık arşivi ve 500 kişilik kapasitesiyle özellikle gençlerin ve öğrencilerin ilgiyle ziyaret ettiği bir bilgi ve kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Sessiz, ferah ve modern yapısıyla kütüphane; araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen öğrencilere ideal bir ortam sağlıyor. Meydan içerisinde yer alan Sükünet Kafe; 100 kişilik kapasitesi, zengin menüsü ve kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede Ümraniyelilerin buluşma noktası haline geldi. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu sosyal tesis, her gün 09.00-22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Doğal dokusuyla da dikkat çeken meydanda yer alan manolya, zeytin ve ıhlamur ağaçları alanın yeşil kimliğini güçlendirirken yürüyüş parkuru sabah ve akşam saatlerinde spor yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Meydana estetik bir ivme kazandıran kuru havuz, sıcak havalarda çocuklar tarafından serinlemek için tercih edilirken meydandaki yeşil alan ailelerin uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Yaz mevsiminde düzenlenen açık hava sineması, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle meydan, ilçenin sosyal yaşamına hareket ve renk katmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Belediye Meydanı - Son Dakika

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