Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Market Denetimlerine Devam Ediyor

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Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, marketlerin genel temizliği, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketleri inceleniyor.

Ümraniye'de 12 kişilik zabıta ekibi hafta içi her gün 7/24 çalışma esasıyla ilçede denetim yapıyor. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri bulunduran ve fiyat etiketi kurallarına aykırı davranan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor.

Zabıta ekipleri geçit vermiyor

Marketleri tek tek gezen zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin fiyat etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında fark tespit edilen marketlere tutanak tutuldu. Marketlerde stok denetimi de yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketi bulunmayan marketleri de uyardı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerine düzenli olarak devam edecek.

Vatandaşlar denetimden memnun

Yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. - İSTANBUL