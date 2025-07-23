Ümraniye\'de \'Atık Yok, Stil Var\' Sergisi Açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Atık Yok, Stil Var" sergisinin açılışı, Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ay sonuna kadar Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak sergi, geri dönüşümün sanata dönüşümüne dair ilham verici örnekler içeriyor.

Çevre Şenliği kapsamında ziyarete açılan "Atık Yok, Stil Var" sergisi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlandı. Sergide; belediyeye bağlı kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyerler ile eğitmenlerin geri dönüştürülmüş kumaş, tekstil ürünleri ve çeşitli objeleri kullanarak oluşturduğu özgün tasarımlar yer alıyor.

Geri dönüşüm malzemelerinin estetik ve işlevsel tasarımlara dönüştüğü sergi, ziyaretçilere hem çevreye duyarlı üretimin önemini hem de sıfır atık vizyonunun yenilikçi yansımalarını görme fırsatı sunuyor. Moda, tasarım ve çevre bilincini aynı çatı altında buluşturan sergi; sürdürülebilir bir geleceğin sadece tüketim alışkanlıklarının değil, estetik anlayışın da yeniden şekillendirilmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Ay sonuna kadar ziyarete açık olacak olan "Atık Yok, Stil Var" sergisi, çevre dostu üretim anlayışını yakından görmek isteyen tüm vatandaşları bekliyor. - İSTANBUL