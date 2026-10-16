Ümraniye'de futbolcu Kundakçı davasında Kadayıfçıoğlu müebbet aldı, Tutuş beraat etti

Ümraniye'de futbolcu Kundakçı davasında Kadayıfçıoğlu müebbet aldı, Tutuş beraat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçundan müebbet hapis, Aleyna Tutuş'a beraat verdi. Dava, iki sanık için biri müebbet diğeri beraat kararıyla sonuçlandı.
Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme Aleyna Tutuş'a beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine hükmetti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?