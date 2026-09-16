Ümraniye\'de okul kantinlerine hijyen ve ruhsat denetimi yapıldı

Ümraniye Belediyesi ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, hijyen kuralları ile izin ve ruhsat belgeleri incelendi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, Ümraniye Belediyesi ekipleri de öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Belediyenin ilgili birimlerine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ürünlerin muhafaza edildiği dolaplardaki sıcaklık dereceleri ölçülürken, gıda güvenliği açısından gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı incelendi. Ekipler ayrıca kantinlerdeki temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin izin ve ruhsat belgeleri de tek tek kontrol edilerek eksiklikler tespit edildi.

Ümraniye Belediyesi ekiplerinin eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.